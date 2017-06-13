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19:52 (мск), источник: УНИАН

В ВР внесли новый языковой законопроект: арест за «неуважение» и появление инспекторов

В Верховную Раду Украины внесен доработанный законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (регистрационный номер 5670-д).

Источник: AP 2017

Как сообщает УНИАН, он внесен председателем Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким (фракция «Народный фронт») и еще более чем 70 народными избранниками.

Законопроектом определяется, что государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык.

Определяется, что действие этого Закона не распространяется на сферу частного общения и совершение религиозных обрядов.

В соответствии с законопроектом, обработку и утверждение стандартов украинского языка как государственного осуществляет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. При этом отмечается, что Комиссию для поддержания стандартов украинского языка, проверки и совершенствования уровня владения им образует Центр украинского языка, который выдает документ, подтверждающий уровень владения украинским языком — Государственный сертификат установленного образца по результатам экзамена на уровень владения украинским языком.

Определено, что сдача экзамена на уровень владения украинским языком впервые для граждан Украины является бесплатной.

Законопроектом предусмотрено введение Уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает на должность и освобождает от должности Кабинет Министров Украины. Также предусматривается с целью обеспечения надлежащего контроля за соблюдением стандартов государственного языка, применением украинского языка как государственного при Уполномоченном по защите государственного языка действует соответствующая компетентная служба в составе 27 языковых инспекторов.

Кроме того, в переходных положениях указано, что теряет силу Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» № 5029-VI.

Ими предусмотрены изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым публичное унижение или неуважение к государственному языку наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Также вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно нарушения законодательства в сфере применения государственного языка.

В частности, за невыполнение требования об обязательном применении государственного языка во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения, в актах, делопроизводстве и документообороте в органах государственной власти, органах власти Автономной Республики Крым и органах местного самоуправления в Украине, на государственных и коммунальных предприятиях, в учреждениях и организациях, других субъектах хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, в судопроизводстве, в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, в органах правопорядка, на государственной границе Украины, в процессе выборов и референдумов, в международных договорах Украины предусмотрен штраф на должностных лиц от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан предполагается за нарушения в применении государственного языка в сфере образования, науки, культуры, книгоиздания, электронных информационных систем, информации для общего ознакомления, публичных мероприятий, технической и проектной документации, рекламы, здравоохранения, юридических услуг, спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, транспорта.

В соответствии с законопроектом, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом отмечается, что лицо, которое намерено обрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком, а сдача экзамена на уровень владения государственным языком, необходима для получения гражданства Украины, осуществляется в Центре украинского языка.

Законопроектом определены те категории, которые обязаны свободно владеть государственным языком, в частности, высокие должностные лица, депутаты, государственные служащие, должностные лица органов местного самоуправления; лица офицерского состава, которые проходят военную службу по контракту; лица рядового и начальствующего состава органов правопорядка и должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания; руководители учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности; педагогические, научно-педагогические и научные работники учебных заведений; медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения; должностные и служебные лица государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Законопроектом определено, что во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения должен применяться государственный язык, а в случае применения другого языка, должен быть обеспечен перевод на государственный язык. Также определяется, что языком судопроизводства в Украине является государственный язык.

В соответствии с законопроектом, при пересечении иностранцами государственной границы Украины пограничный, таможенный и другие виды контроля осуществляются на государственном языке или другом языке, которым владеет должностное или служебное лицо, осуществляющее контроль.

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