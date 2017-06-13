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20:26 (мск), источник: УНИАН

Аваков выиграл суд у Лещенко: нардеп должен опровергнуть информацию о слежке

Подольский райсуд Киева обязал народного депутата от БПП Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны МВД.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter.

«Решение суда: информация Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой», — написал министр.

В частности, суд обязал Сергея Лещенко опровергнуть недостоверную информацию, распространенную народным депутатом и обнародованную на сайте Deutsche Welle.

Ранее Лещенко заявлял о слежке со стороны правоохранительных органов и прослушивания мобильных телефонов.

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