Аваков выиграл суд у Лещенко: нардеп должен опровергнуть информацию о слежке

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter.

«Решение суда: информация Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой», — написал министр.

В частности, суд обязал Сергея Лещенко опровергнуть недостоверную информацию, распространенную народным депутатом и обнародованную на сайте Deutsche Welle.

Ранее Лещенко заявлял о слежке со стороны правоохранительных органов и прослушивания мобильных телефонов.