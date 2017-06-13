Аваков выиграл суд у Лещенко: нардеп должен опровергнуть информацию о слежке
Подольский райсуд Киева обязал народного депутата от БПП Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны МВД.
Подольский райсуд Киева обязал народного депутата от БПП Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним со стороны МВД.
Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Twitter.
«Решение суда: информация Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой», — написал министр.
В частности, суд обязал Сергея Лещенко опровергнуть недостоверную информацию, распространенную народным депутатом и обнародованную на сайте Deutsche Welle.
Ранее Лещенко заявлял о слежке со стороны правоохранительных органов и прослушивания мобильных телефонов.