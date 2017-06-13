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20:37 (мск), источник: РИА Новости

Впервые за четверть века США не направили поздравление с Днем России

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Посольство России в США подтвердило РИА Новости, что впервые за 25 лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России.

Источник: РИА Новости

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — сказал представитель посольства Николай Лахонин.

Ранее два источника РИА Новости в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет российским посольством в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.

Комментарии
4
Василий Фесин
Не играй в мои игрушки и не писяй в мой горшок...США-всё понятно,так надо...
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Александр Сергеевич
Вот если бы они у наших чинушей дачки оформленные через офшоры в штатах отжали без права въезда - это было стоящим подарком Россиянам!!!
Писульки лицемерные нам и так не нужны!!
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Ольга Лысенко
Зашугали Трампа .
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