Впервые за четверть века США не направили поздравление с Днем России
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Посольство России в США подтвердило РИА Новости, что впервые за 25 лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России.
ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Посольство России в США подтвердило РИА Новости, что впервые за 25 лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России.
«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — сказал представитель посольства Николай Лахонин.
Ранее два источника РИА Новости в дипломатических кругах рассказали, что впервые за 25 лет российским посольством в США не было получено поздравление от американской стороны с Днем России.
Писульки лицемерные нам и так не нужны!!