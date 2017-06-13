Для полной реализации медицинской реформы в Украине понадобится 3 года, — Минздрав

Ковтонюк отметил, что медицинская реформа не является быстрым процессом и, в случае, если Верховная Рада Украины ее поддержит, то медицинская реформа в Украине начнется с 1 января 2018 года, а ее полная реализация займет три года.

«Мы запланировали полностью развернуть медицинскую реформу за три года. То есть в полном объеме реформа заработает в 2020 году», — сообщил Ковтонюк.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 июня 2017 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 6327 «О государственных финансовых гарантиях оказания медицинских услуг и лекарственных средств». За основу документ после ряда неудачных голосований поддержали 227 депутатов Рады. Документом планируется создать эффективный механизм финансирования предоставления медицинских услуг и лекарственных средств за счет бюджетных средств для обеспечения сохранения и восстановления здоровья населения Украины. Объем медицинских услуг и лекарственных средств, стоимость которых покрывается государственными гарантиями и степень покрытия, закрепляется на уровне закона в государственном гарантированном пакете.