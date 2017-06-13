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21:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В Раде предложили наказывать за игнорирование и унижение украинского языка

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об уголовной ответственности за публичное унижение украинского языка, а также о тотальном доминировании его в информационном пространстве страны. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает украинское издание «Вести».

Источник: Reuters

«Публичное унижение или игнорирование украинского языка является противоправным деянием, тождественным надругательству над государственными символами Украины, и карается согласно закону», — говорится в документе. Законопроект был зарегистрирован в парламенте 9 июня, сообщается на сайте Рады.

Также в новой норме предполагается ввести ответственность за «создание препятствий и ограничений в пользовании украинским языком, намеренное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, применение украинского языка с нарушением стандартов украинского языка».

Как отмечает «Вести», авторы законопроекта хотят укрепить позиции украинского языка не только в государственных органах, но и в сфере услуг, больницах, школах. Также новой нормой могут быть введены языковые комиссии, которые должны следить за исполнением законодательства в этой сфере.

Неделей ранее стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении 75-процентной квоты на использование украинского языка в телеэфире.

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