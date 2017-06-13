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22:20 (мск), источник: РИА Новости

Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях против России

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Находящимся под санкциями российским банкам могут ограничить срок финансирования с 90 дней до 14, следует из документа.

Источник: AP 2017

Компаниям и физическим лицам США будут запрещены «все сделки с предоставлением финансирования и другие деловые отношения с участием нового долга сроком дольше, чем на 14 дней».

Согласно текущим ограничениям, американским гражданам и компаниям запрещено выделять российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты на срок более чем 90 дней. Все остальные транзакции с ними разрешены.

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Кроме того, предлагается ограничить сроки финансирования российских энергетиков, находящихся под санкциями, до 30 дней.

Сенат сейчас рассматривает несколько законопроектов об ограничениях в отношении России с неясными шансами на принятие. Сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин предложили законопроект о санкциях против оборонного и энергетического секторов экономики.

Сенаторы будут голосовать за или против новых мер в четверг после процедурного голосования в среду. Затем санкции должна одобрить палата представителей, а уже после этого — Белый дом.

Антироссийские меры рассматриваются в виде поправки к законопроекту по санкциям против Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту США Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль внимательно отслеживает ситуацию с возможным усилением американских санкций, при этом Москва негативно относится к обсуждению в сенате подобных мер.

Первые санкции США наложили на Россию еще в 2014 году на фоне конфликта на Украине. В этом году многие американские политики предлагали ввести новые ограничительные меры за «вмешательство» в выборы в Соединенных Штатах, расследованием которого занимаются сразу несколько комитетов и ведомств. При этом доказательств того, что Москва каким-то образом влияла на избирательный процесс, предоставлено не было.

Комментарии
10
Vesta *
вы в школе учились ?? )))))))))))))) я про банкноты напечатайте..
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Vesta *
Верните все деньги на Родину. Инвестируйте их в экономику РФ ! Стрёмно ? Перестаньте красть сами у себя )))))))). Поля заколосятся, коровы раздоятся, куры разъяйцатся, помидоры закустятся ! Инвестируйте в Родину... Не надо мне сейчас рассказывать про.. Просто повернитесь лицом к своей стране..
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Александр Харламов
Такие категории, как "честь и совесть" в их понятийном аппарате не числятся.
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