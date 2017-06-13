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22:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер Британии анонсировала начало переговоров по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что переговоры по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза начнутся на следующей неделе. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

«Я подтвердила президенту Франции, что расписание переговоров по Brexit сохраняется, они стартуют на следующей неделе», — заявила Мэй по итогам встречи с Эммануэлем Макроном в Париже.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.

30 мая Мэй заявила, что страна может выйти из ЕС без заключения специального соглашения с Брюсселем. Это может произойти в том случае, если Соединенное Королевство не согласится с условиями по Brexit, выдвигаемыми Европейским союзом.

Также она объявила о планах потребовать у ЕС по итогам Brexit компенсации, которые Брюссель обязан выплатить Лондону за участие в совместных проектах. По ее словам, сумма исчисляется миллиардами фунтов стерлингов. Говоря о совместных с Евросоюзом проектах, за участие в которых Великобритания может рассчитывать на получение денег, она назвала Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд.

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