Президент Германии Штайнмайер приедет в Украину, — посол

«С внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину», — написал Мельник в Twitter.

Напомним, что Ф. -В. Штайнмайер стал новым президентом ФРГ в марте текущего года.