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00:31 (мск), источник: 112.ua

Президент Германии Штайнмайер приедет в Украину, — посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник и внешнеполитический советник президента Германии Томас Баггер обсудили предстоящий визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину.

Источник: 112.ua

«С внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину», — написал Мельник в Twitter.

Напомним, что Ф. -В. Штайнмайер стал новым президентом ФРГ в марте текущего года.

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