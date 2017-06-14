Президент Германии Штайнмайер приедет в Украину, — посол
Посол Украины в Германии Андрей Мельник и внешнеполитический советник президента Германии Томас Баггер обсудили предстоящий визит президента ФРГ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник и внешнеполитический советник президента Германии Томас Баггер обсудили предстоящий визит президента ФРГ
«С внешнеполитическим советником федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит
Напомним, что Ф. -В. Штайнмайер стал новым президентом ФРГ в марте текущего года.