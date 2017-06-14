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00:06 (мск), источник: m24.ru

Собянин переназначил главу управы района Преображенское

Сергей Собянин подписал распоряжение о переназначении Елены Ланько главой столичного района Преображенское.

Как сказано в документе, повторное назначение требуется в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Новый договор заключат на три года.

Елена Ланько занимает должность главы управы района Преображенское с 2013 года.

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