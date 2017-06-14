Собянин переназначил главу управы района Преображенское
Сергей Собянин подписал распоряжение о переназначении Елены Ланько главой столичного района Преображенское.
Сергей Собянин подписал распоряжение о переназначении Елены Ланько главой столичного района Преображенское.
Как сказано в документе, повторное назначение требуется в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта. Новый договор заключат на три года.
Елена Ланько занимает должность главы управы района Преображенское с 2013 года.