Генеральный прокурор США Сешнс обсуждал с российским послом Украину

«За день до встречи с ним я встречался с украинским послом и выслушал его опасения по поводу России. И я обсудил это с Кисляком», — сказал Сешнс на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн поинтересовался, обсуждал ли Сешнс с Кисляком «опасения по поводу российской поддержки (президента Сирии Башара) Асада». «Я не помню этого», — ответил генпрокурор.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.