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01:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипсобственности

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон ведет с Москвой переговоры по условиям возвращения российской дипсобственности в США. Как уточнил господин Тиллерсон, обсуждается перечень вещей, которые российская сторона называет «раздражителями».

Источник: AP 2017

«Мы отделили крупные вопросы от списка “раздражителей”. Дачи находятся в этом списке. Эти дачи находились в российском владении с 1971 года. Они использовали их очень долгое время. То, над чем мы сейчас с ними работаем, — на каких условиях мы сможем предоставить им вновь доступ (к дипсобственности.— “Ъ”) для целей отдыха», — цитирует «РИА Новости» госсекретаря США.

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Господин Тиллерсон отметил, что Вашингтон, в свою очередь, недоволен арестами сотрудников американского посольства в Москве. Госсекретарь также рассказал, что диалог между Россией и США проводится «на нескольких уровнях».

«Что я называю стратегически крупными вопросами, можем ли мы работать в Сирии, как мы будем разрешать Украину, вопросы кибервмешательства — сейчас по этим вопросам ведется обсуждение на моем уровне с моими партнерами в МИД и иногда с доступом к Кремлю», — пояснил Рекс Тиллерсон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если власти США не разблокируют российскую дипломатическую недвижимость в Нью-Йорке и Мэриленде, Москва примет зеркальные меры в отношении американской собственности в РФ. По словам источников «Ъ», в Москве рассчитывают, что этот вопрос будет решен до намеченной на июль встречи президентов РФ и США.

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