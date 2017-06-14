США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипсобственности

«Мы отделили крупные вопросы от списка “раздражителей”. Дачи находятся в этом списке. Эти дачи находились в российском владении с 1971 года. Они использовали их очень долгое время. То, над чем мы сейчас с ними работаем, — на каких условиях мы сможем предоставить им вновь доступ (к дипсобственности.— “Ъ”) для целей отдыха», — цитирует «РИА Новости» госсекретаря США.

Господин Тиллерсон отметил, что Вашингтон, в свою очередь, недоволен арестами сотрудников американского посольства в Москве. Госсекретарь также рассказал, что диалог между Россией и США проводится «на нескольких уровнях».

«Что я называю стратегически крупными вопросами, можем ли мы работать в Сирии, как мы будем разрешать Украину, вопросы кибервмешательства — сейчас по этим вопросам ведется обсуждение на моем уровне с моими партнерами в МИД и иногда с доступом к Кремлю», — пояснил Рекс Тиллерсон.