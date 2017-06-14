Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Госдепартамент США не распространял публично поздравление России с национальным праздником, отмечавшимся 12 июня.
ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Госдепартамент США не распространял публично поздравление России с национальным праздником, отмечавшимся 12 июня.
Как пояснили во вторник ТАСС в
«Мы больше не распространяем поздравления в качестве
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Ранее в российском посольстве в Вашингтоне обратили внимание на отсутствие традиционного поздравления с Днем России от властей США. «Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — говорится в сообщении на странице дипмиссии в Facebook.
День России — национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ он является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.