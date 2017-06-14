Трамп продлил санкции в отношении ряда представителей властей Белоруссии

«Я отправил… уведомление о том, что режим чрезвычайного положения в отношении действий определенных членов правительства Белоруссии и других лиц, подрывающих демократические процессы и структуры в этой стране, должен продолжиться после 16 июня 2017 года», — отметил Трамп в письме на имя руководителей конгресса США.

Отмечается, что санкции были введены в соответствии с исполнительным указом президента США 13405 16 июня 2006 года. С тех пор они продлевались ежегодно.

В частности, Трамп упомянул о том, что фигуранты «черного списка» причастны, по мнению США, к нарушениям прав человека, политическим репрессиям, коррупции. По его словам, все это «представляет чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Обычно санкции США подразумевают замораживание активов попавших под них лиц и запрет американским гражданам на любые транзакции с ними.