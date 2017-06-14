Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить ядерный баланс в мире

«Почему они это делали? Они поняли опасность, они выпустили джина из бутылки. Загнать его туда невозможно, — заявил Путин. — Они сознательно, я считаю, отдавали эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире восстановился ядерный баланс». «А мы что сейчас делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить, это большая ошибка», — отметил президент.

Ранее Путин заявил о том, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран. По его словам, это является «одним из принципов нашей работы». Он также рассказал Стоуну о своих внуках и ответил на вопрос о желании быть царем.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.