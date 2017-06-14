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03:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить ядерный баланс в мире

Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить ядерный баланс в мире. Об этом он рассказал в интервью Оливеру Стоуну, отрывок из которого опубликован на телеканале Showtime.

Источник: Reuters

Российский лидер считает, что команда ученых, разработавшая американскую ядерную бомбу, передала информацию о ней в СССР, поскольку физики оказались «умнее политиков».

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«Почему они это делали? Они поняли опасность, они выпустили джина из бутылки. Загнать его туда невозможно, — заявил Путин. — Они сознательно, я считаю, отдавали эту информацию Советскому Союзу, чтобы в мире восстановился ядерный баланс». «А мы что сейчас делаем? Мы сейчас пытаемся этот баланс нарушить, это большая ошибка», — отметил президент.

Ранее Путин заявил о том, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран. По его словам, это является «одним из принципов нашей работы». Он также рассказал Стоуну о своих внуках и ответил на вопрос о желании быть царем.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), посвященного президенту России, состоялась 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.

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