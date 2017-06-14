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03:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Госдепа США: Запуск парома между Владивостоком и КНДР вызывает тревогу

Рекс Тиллерсон заявил, что Америка отслеживает передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 14 июня, PrimaMedia.

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Конгрессе заявил, что запуск нового парома между Владивостоком и КНДР вызывает тревогу. Кроме того, он заметил, что Вашингтон наблюдает за экономическими связями России с Северной Кореей, отслеживая передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«Мы видим и отслеживаем передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки. Они запустили новый паром между Владивостоком и Северной Кореей, что вызывает тревогу. Поэтому мы продолжаем с ними диалог», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что для урегулирования ситуации с КНДР Вашингтону необходима помощь Москвы, и отметил, что Россия сейчас пересматривает свою позицию в отношении Северной Кореи.

Напомним, свой первый рейс между Владивостоком и Раджином паром Mangyongbong-92 совершил 18 мая. Правда его встреча прошла немного не так, как обычно встречают круизные лайнеры из других стран. Сначала во время швартовки из-за «подозрительного пакета» начались антитеррористические мероприятия, и многие почетные гости и журналисты просто не смогли подойти к судну. Потом судно и вовсе отправили на рейд.

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