Глава Госдепа США: Запуск парома между Владивостоком и КНДР вызывает тревогу

Владивосток, 14 июня, PrimaMedia.

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Конгрессе заявил, что запуск нового парома между Владивостоком и КНДР вызывает тревогу. Кроме того, он заметил, что Вашингтон наблюдает за экономическими связями России с Северной Кореей, отслеживая передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».

«Мы видим и отслеживаем передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки. Они запустили новый паром между Владивостоком и Северной Кореей, что вызывает тревогу. Поэтому мы продолжаем с ними диалог», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что для урегулирования ситуации с КНДР Вашингтону необходима помощь Москвы, и отметил, что Россия сейчас пересматривает свою позицию в отношении Северной Кореи.