Глава Госдепа США: Запуск парома между Владивостоком и КНДР вызывает тревогу
Рекс Тиллерсон заявил, что Америка отслеживает передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки.
Рекс Тиллерсон заявил, что Америка отслеживает передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки.
Владивосток, 14 июня, PrimaMedia.
Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Конгрессе заявил, что запуск нового парома между Владивостоком и КНДР вызывает тревогу. Кроме того, он заметил, что Вашингтон наблюдает за экономическими связями России с Северной Кореей, отслеживая передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Известия».
«Мы видим и отслеживаем передвижения российского топлива, продуктов нефтепереработки. Они запустили новый паром между Владивостоком и Северной Кореей, что вызывает тревогу. Поэтому мы продолжаем с ними диалог», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что для урегулирования ситуации с КНДР Вашингтону необходима помощь Москвы, и отметил, что Россия сейчас пересматривает свою позицию в отношении Северной Кореи.
Напомним, свой первый рейс между Владивостоком и Раджином паром Mangyongbong-92 совершил 18 мая. Правда его встреча прошла немного не так, как обычно встречают круизные лайнеры из других стран. Сначала во время швартовки