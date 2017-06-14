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04:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Больница в поселке Высокогорном в Хабаровском крае будет сохранена

Сейчас учреждение находится в ведении железной дороги, но до конца года она намерена отказаться от оказания медицинских услуг населению.

Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.

Депутаты Закдумы Хабаровского края Сергей Луговской, Юрий Матвеев, Ирина Штепа с рабочим визитом посетили п. Высокогорный Ванинского муниципального района. Эта поездка была связана с решением вопроса о дальнейшем функционировании поселковой больницы. Сейчас учреждение здравоохранения находится в ведении железной дороги, которая обратилась в краевое правительство и Законодательную Думу с уведомлением, что до конца 2017 года намерена отказаться от оказания медицинских услуг населению в п. Высокогорном. В ДВЖД добавили, что готовы безвозмездно передать имущественный комплекс больницы в управление региона, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

Законодательная Дума инициировала рассмотрение этого социально значимого вопроса на месте. Помимо депутатов краевого парламента в п. Высокогорный прибыли заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам социального развития Владимир Чаюк, и.о. министра здравоохранения края Ирина Радомская, глава Ванинского района Александр Наумов, начальник Дальневосточной дирекции здравоохранения — структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО «РЖД» Михаил Лазуткин.

У здания больницы представительную комиссию встретили встревоженные жители. Они были взволнованы тем, что больницу могут закрыть, а вместо нее останется фельдшерско-акушерский пункт. Спикер Законодательной Думы сразу развеял опасения сельчан:

«Сегодня мы не говорим ни о каком ФАПе, здесь должна остаться больница, и она останется. Учреждение перейдет в управление краевого Минздрава, этот вопрос решен», — сказал Сергей Луговской.

Комиссия осмотрела здание поселковой больницы. Основной корпус функционирует, врачи оказывают медицинскую помощь жителям, ведется прием пациентов в поликлинике. Пустует корпус, где прежде располагался хирургический блок, но при передаче объекта в собственность края свободные помещения могут получить новую жизнь.

«Мы увидели, что здание в хорошем состоянии, и сегодня нам необходимо взять вопрос передачи имущества на постоянный контроль», — говорит первый заместитель председателя Законодательной Думы Юрий Матвеев. — Более того, по данным администрации поселка, в Высокогорном есть потребность расселения граждан из ветхого фонда, существует необходимость предоставления жилья медицинским работникам. Пустующий корпус больницы может помочь в решении этих вопросов.

Об этом депутаты и представители краевого правительства говорили на встрече с местным населением. Сход был организован в доме культуры.

«Нам сегодня нужно не просто забрать больницу, туда и вложиться нужно. Обсудим слабые места, чем-то будем усиливать. Есть нормативы оказания медицинской помощи в крае, и ваша больница будет этим требованиям соответствовать», — сообщил зампред краевого правительства Владимир Чаюк.

В Высокогорном, где живет более трех тысяч человек, отсутствует стоматолог, гинеколог, окулист, УЗИ-специалист. Они приезжают для обследования населения из Комсомольска-на-Амуре, но графики приема узких специалистов регулярно меняются, и это создает неудобство местному населению.

Правительство края и ДВЖД в ближайшее время должны разработать план передачи имущественного комплекса больницы в ведение края и утвердить алгоритм перехода сотрудников в новое учреждение здравоохранения.

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