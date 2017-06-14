Губернатор Новосибирской области прокомментировал дело «Тиона»

Компания много лет занимается поставками очистителей воздуха в медицинские учреждения десятков российских городов. В 2011 году Росздравнадзор выдал иноваторам необходимые разрешения.

По версии следствия, около 2 лет назад «Тион» решил сэкономить и начал выпускать очистители без ряда необходимых деталей, в результате функцию очистки воздуха от вирусов и бактерий они не выполняли. В самой компании претензии правоохранительных органов опровергают, заявляя — в указанный период в технологии производства абсолютно ничего не менялось, изделия выпускали именно в той комплектации, которая была разрешена Росздравнадзором.

Андрей Самодин, п ресс-секретарь компании «Тион»: «Это сам по себе интересный вопрос — почему претензии следствия не обоснованы. Потому что там нет никаких доказательств. Следствие ладе не говорит о том- какие элементы мы изъяли. Мы находимся в догадках — что же следствие подозревает. В этой время никаких изменений конструктивных особенностей фильтров не происходило. При этом оборудование имело все необходимые регистрации и постоянно проходит проверки, испытания, все эти протоколы выложены на нашем сайте в открытом доступе. Поэтому претензии следствия у нас вызывают удивления и действия следствия мы не понимаем — почему они такие. Действуем по ситуации, доказываем свою невиновность».

Возбуждение уголовного дело в отношении основателя компании — резидента Академпарка сегодня прокомментировал губернатор Новосибирской области. Он предложил не спешить с выводами и дождаться — чем закончится расследование. Глава области выразил уверенность — эта история не скажется на репутации новосибирского технопарка, признанного одним из лучших и успешных в стране. Вместе с тем, претензии правоохранителей — повод задуматься о дополнительном контроле.

Владимир Городецкий, Губернатор Новосибирской области: «Это не должно опорочить преимущества работы технопарка, как такового, как места для резидентов, для развития. Мы сделаем выводы — а где же мы, в чем может быть упустили по линии наших функций и полномочий контроля… и так далее Вот это будем смотреть».