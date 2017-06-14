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04:33 (мск), источник: ИА REGNUM

В Приморье зарплата чиновников уменьшилась на 12,1%

Однако она по-прежнему остаётся выше среднекраевого показателя.

Источник: Reuters

В Приморье по сравнению с 2016 годом на 12,1% уменьшилась заработная плата работников краевых органов власти. Обратная ситуация наблюдается с выплатами сотрудникам федеральных структур — они на конец марта 2017 года выросли на 2,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Приморскстате.

На конец марта 2017 года в органах государственной власти и местного самоуправления насчитывалось 33 тыс. человек, что составляет 90,2% от общей укомплектованности. Средняя зарплата в I квартале составляла 52 тыс. рублей, что в 1,5 раза выше среднекраевого показателя. Государственные и муниципальные служащие зарабатывают в 2,2 раза больше, нежели другой персонал этих организаций.

Сотрудники федеральных органов власти в I квартале 2017 года зарабатывали 53,2 тыс. рублей, что на 2,6% больше показателя I квартала 2016 года. Работники краевых структур получали по 54 тыс. рублей — на 12,1% ниже аналогичного показателя 2016 года.

Среди 4,9 тыс. сотрудников местного самоуправления и муниципальных избиркомов 90% — муниципальные служащие. Они в I квартале 2017 года зарабатывали в среднем по 44,6 тыс. рулей или на 3,2% больше показателя 2016 года. При этом размер заработной платы территориально дифференцируется: от 17,3 тыс. рублей в Дальнереченском районе Приморья до 60,7 тыс. рублей во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем заработная плата чиновников в Приморском крае по итогам 2016 года составила порядка 61 тыс. рублей. Сотрудники федеральных органов власти в среднем получали по 63,4 тыс. рублей, местных — по 51,4 тыс. рублей.

Средняя зарплата по Приморью в марте 2017 года составила 35 541 рубль.

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