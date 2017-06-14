Крупные кадровые перестановки произошли в администрации Приморского края
Трое директоров департаментов сменились в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
Трое директоров департаментов сменились в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
Так, департамент культуры вместо Сергея Матлина возглавит Анна Гоголева.
Новым руководителем департамента лесного хозяйства стал Дмитрий Рыбин. Предыдущий начальник, Владимир Иванов, проработал в должности около 2 лет.
Также перестановки произошли в департаменте земельных и имущественных отношений. Вместо Ильи Терехова руководить структурой будет Ирина Михеева.
Василий Кучин.