Крупные кадровые перестановки произошли в администрации Приморского края

Так, департамент культуры вместо Сергея Матлина возглавит Анна Гоголева.

Новым руководителем департамента лесного хозяйства стал Дмитрий Рыбин. Предыдущий начальник, Владимир Иванов, проработал в должности около 2 лет.

Также перестановки произошли в департаменте земельных и имущественных отношений. Вместо Ильи Терехова руководить структурой будет Ирина Михеева.

Василий Кучин.