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05:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Крупные кадровые перестановки произошли в администрации Приморского края

Трое директоров департаментов сменились в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Так, департамент культуры вместо Сергея Матлина возглавит Анна Гоголева.

Новым руководителем департамента лесного хозяйства стал Дмитрий Рыбин. Предыдущий начальник, Владимир Иванов, проработал в должности около 2 лет.

Также перестановки произошли в департаменте земельных и имущественных отношений. Вместо Ильи Терехова руководить структурой будет Ирина Михеева.

Василий Кучин.

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