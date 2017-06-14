Посол ОАЭ в США предложил Вашингтону инструмент давления на Катар

«Авиабаза — очень хорошая страховка от какого-либо дополнительного давления. Может быть, кто-нибудь в конгрессе должен выступить на слушании и просто сказать, знаете, «может нам стоит рассмотреть (возможность — ред.) ее переноса?», — приводит газета слова посла.

«Если я хочу быть честным, то я думаю, что причина, по которой в отношении Катара не были предприняты меры, (заключается в — ред.) авиабазе», — заявил Отайба.

Ранее в пятницу представитель Пентагона заявил, что блокада Катара со стороны стран Персидского залива не привела к прекращению операций с авиабазы аль-Адид, но мешает долгосрочному планированию военных операций против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которые США проводят с авиабазы в этой стране.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.