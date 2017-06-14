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08:58 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал «мечты о развале России» неосуществимыми

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — Неосуществимыми мечтами назвал президент РФ Владимир Путин утверждения о том, что Россия, якобы, повержена, как это писал американский журнал Foreign Affairs.

«Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin’s Russia down (Путинская Россия повержена — ИФ). Это их мечты. Но это не соответствует действительности», — сказал российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое демонстрирует телеканал Showtime.

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Путин заметил, что «те, кто об этом пишут, знают об этом».

Он сказал, что и в Европе, и в США на этот счет есть разные мнения.

Те, кто смотрит на перспективу, «хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах, по-другому относятся к России».

В то же время, по словам президента, «есть те люди, которые живут от выборов до выборов и думают только о своих собственных политических интересах».

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