Путин назвал «мечты о развале России» неосуществимыми
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — Неосуществимыми мечтами назвал президент РФ Владимир Путин утверждения о том, что Россия, якобы, повержена, как это писал американский журнал Foreign Affairs.
Москва. 14 июня. INTERFAX.RU — Неосуществимыми мечтами назвал президент РФ Владимир Путин утверждения о том, что Россия, якобы, повержена, как это писал американский журнал Foreign Affairs.
«Кто-то мечтает, и
Путин заметил, что «те, кто об этом пишут, знают об этом».
Он сказал, что и в Европе, и в США на этот счет есть разные мнения.
Те, кто смотрит на перспективу, «хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах, по-другому относятся к России».
В то же время, по словам президента, «есть те люди, которые живут от выборов до выборов и думают только о своих собственных политических интересах».