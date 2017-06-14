Путин назвал «мечты о развале России» неосуществимыми

«Кто-то мечтает, и кто-то хочет думать, что Putin’s Russia down (Путинская Россия повержена — ИФ). Это их мечты. Но это не соответствует действительности», — сказал российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое демонстрирует телеканал Showtime.

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Путин заметил, что «те, кто об этом пишут, знают об этом». Он сказал, что и в Европе, и в США на этот счет есть разные мнения.

Те, кто смотрит на перспективу, «хотя бы на 25, на 30, на 50 лет вперед, думают о каких-то проблемах, угрозах, по-другому относятся к России».