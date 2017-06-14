Назначен новый прокурор Карагандинской области

«Приказом Генерального прокурора Жакипа Кажмановича Асанова исполнение обязанности прокурора Карагандинской области временно возложено на старшего советника юстиции Марата Исламхановича Сексембаева», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Также в ведомстве отметили, что занимавший пост прокурора области Ибрай Тлеугалеев ушел в отставку. Сексембаев Марат Исламханович родился в 1979 году в Аркалыке. Он окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова.

Свою трудовую деятельность Марат Сексембаев начал в прокуратуре Советского района города Караганды в 2000 году. С 2002 года по 2003 год работал в Генеральной прокуратуре в должности старшего прокурора контрольно-аналитического отдела.

В 2003 году назначен заместителем начальника управления организационно-кадровой работы Комитета правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры.

С 2004 года по 2008 год — начальник отдела правового обеспечения и информации организационно-контрольного управления Аппарата Генерального Прокурора.

В феврале 2008 года назначен начальником 1-го отдела Управления по надзору в сфере законотворческой деятельности Аппарата Генерального Прокурора, и в этом же году в сентябре — начальником управления по надзор в сфере законотворческой деятельности Аппарата.

С июня 2009 года — Директор департамента аналитики и стратегического планирования Министерства юстиции РК. С 1 июля 2010 года занимал пост Председателя Комитета регистрационной службы оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

Последняя должность — начальник первого департамента Генеральной прокуратуры. Женат, имеет троих детей.