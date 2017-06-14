Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Почему завидовать полезно
С 1 июля в РФ вырастет плата за услуги ЖКХ
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
СМИ: Журналистку NBC заклевали в США за интервью с Путиным
Мужчина застал ВСУ за минными работами в ДНР — СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС – СМИ
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10В тени красоты
07:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кабмин займется валютным контролем, перерасчетом пенсий и ЧЕ по боксу

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. В среду во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом состоится очередное заседание правительства; начало — 11.00.

Источник: "РИА Новости" Украина

Согласно повестке заседания, обнародованной на Правительственном портале, глава Минфина Александр Данилюк представит проект закона о внесении изменений в Декрет Кабинета министров «О системе валютного регулирования и валютного контроля». Он же является докладчиком по вопросу внесения изменений в подпункт 133.4.1 пункта 133.4 статьи 133 Налогового кодекса Украины относительно урегулирования вопроса включения пенсионных фондов в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Постановление о внесении изменений в постановление Кабмина от 13 февраля 2008 г. № 45 представит министр соцполитики Андрей Рева. Данный документ касается порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Кроме того, министры рассмотрят изменения в постановление о предоставлении статуса участника войны некоторым лицам.

первый вице-премьер-министр — министр экономического развития Степан Кубив доложит о проведении эксперимента по организации деятельности централизованной закупочной организации на территории Донецкой области.

Проект распоряжения правительства об одобрении Основных направлений развития вооружения и военной техники на долгосрочный период представит министр обороны Степан Полторак.

Глава Минюста Павел Петренко отчитается об изменении состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Министры также обсудят утверждение финансового плана публичного акционерного общества «Турбоатом» на 2017 год, а также план мероприятий по подготовке и проведению в Украине в 2017 году чемпионата Европы по боксу среди мужчин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин: думал только об одном - куда спрятать детей
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В высотном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Рейтинг недовольства Трампом обновил свой максимум
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Россиянам разрешат прописку на работе
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь