Как и ожидалось, выборы мэра Омска пройдут 22 ноября 2017 года. В этот день депутаты омского городского совета должны будут проголосовать за одного из представленных кандидатов.

Сегодня, 14 июня, прошло заседание конкурсной комиссии, на котором были определены даты подачи документов и предварительного отбора кандидатов.

Решено, что прием документов от претендентов стартует 2 октября и продлится до 31 октября. Выборы первой волны предполагали, что кандидаты успеют подать необходимый пакет за 20 дней, но теперь этот срок продлили до 30.

Официальная регистрация кандидатов, предоставивших полный пакет документов, включая справку об отсутствии судимости и декларацию о доходах, пройдет 3 ноября, а так называемые собеседования — презентации программ претендентов, — пройдут 17 ноября.

В результате планируется отобрать не менее двух кандидатов на мэрский пост, из числа которых на ближайшем заседании Горсовета, которое пройдет либо 22, либо 29 ноября, будет выбран новый мэр. Таким образом, как и предполагалось, выбирать градоначальника будут уже депутаты VI созыва, который будут сформирован после сентябрьских выборов.

Напомним, первая волна выборов мэра Омска прошла 19 апреля, но голосование в этот день не состоялось, так как за сутки до заседания свою кандидатуру снял последний кандидат, молодой предприниматель Андрей Ерошевич. Ранее с гонки сошли основные претенденты, министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов и кандидат № 1, заместитель губернатора Станислав Гребенщиков, который забрал документы на волне слухов о возбуждении против него уголовного дела.

Отметим, что полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского заканчиваются 11 июля. По закону он может исполнять обязанности до вступления в должность нового мэра, либо уйти в отставку и передать полномочия своему первому заместителю Сергею Фролову, который также будет руководить городом до ноября.