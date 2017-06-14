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07:30 (мск), источник: ТАСС

Рейтинг недовольства Трампом достиг 60%

ВАШИНГТОН, 14 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Рейтинг недовольства президентом США Дональдом Трампом обновил свой максимум, поднявшись еще на один процентный пункт, и достиг 60%.

Источник: Reuters

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International, которая ведет исследование на ежедневной основе.

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Согласно последним данным, главу государства поддерживают лишь 36% американцев. При этом 60% респондентов высказали недовольство работой президента. По состоянию на воскресенье это соотношение составляло 36% против 59%. В то же время еще 11 марта почти половина опрошенных — 45% — давала положительную оценку главе Белого дома.

Рейтинги демократов Барака Обамы и Билла Клинтона, предшественников Трампа, никогда не опускались ниже 38% и 37% соответственно. Уровень поддержки президента Джорджа Буша-младшего один раз упал до 25%.

Специалисты подчеркнули, что Трамп — единственный президент США, чей рейтинг недовольства за первые 4,5 месяца нахождения у власти поднялся до 60%. У Клинтона данный показатель в этот же промежуток времени составлял 50%. Рейтинг недовольства Обамой никогда не поднимался до 60%, однако Буш-младший достиг этого показателя в 2006 году.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек, погрешность не превышает 3%.

В среду 14 июня хозяину Белого дома исполняется 71 год, и он впервые отметит свой день рождения в должности президента США.

Комментарии
5
А Б
Все подобные рейтинги дают весьма условную картину истинного отношения населения к президенту. Многое зависит от того, как и кто проводит подобные исследования, какие вопросы и в какой форме задаются и т.д. Тот или иной показатель такого рейтинга может иметь весьма отдалённое отношение к реальности.
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Ольга Лысенко
Снять ботинок ..... показать трампову мать )))
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Колдун Самарский
Да хрен с ним, с Трампом. Меня лично больше наша власть волнует чем американская.
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