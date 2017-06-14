В администрации президента нашли помощника для Холманских

«ФедералПресс» напоминает, что ранее полпред Игорь Холманских назначил на пост главного федерального инспектора по Свердловской области Данилу Турбинова.

Справка «ФедералПресс»: Березовский Андрей Эдуардович родился 12 августа 1966 года в Куйбышеве (Самара). Работал в Самаре в медицинских учреждениях и в центрах оказания психологической поддержки. Закончил Самарский медицинский институт. С 2012 года — советник контрольного департамента аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

C 27 сентября 2013 года — начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 1 сентября 2014 года распоряжением полпреда в УрФО назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области.