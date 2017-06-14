Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Сноуден прокомментировал протестные акции в России
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
От политики до личной жизни Что американцы узнали из первой серии «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС – СМИ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10В тени красоты
07:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В администрации президента нашли помощника для Холманских

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня, РИА ФедералПресс. Руководитель администрации президента Антон Вайно подписал указ о назначении Андрея Березовского помощником полпреда в УрФО Игоря Холманских.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее полпред Игорь Холманских назначил на пост главного федерального инспектора по Свердловской области Данилу Турбинова.

Справка «ФедералПресс»: Березовский Андрей Эдуардович родился 12 августа 1966 года в Куйбышеве (Самара). Работал в Самаре в медицинских учреждениях и в центрах оказания психологической поддержки. Закончил Самарский медицинский институт. С 2012 года — советник контрольного департамента аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

C 27 сентября 2013 года — начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. 1 сентября 2014 года распоряжением полпреда в УрФО назначен главным федеральным инспектором по Свердловской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Правительство региона поможет калининградским производителям мототехники
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В высотном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Рейтинг недовольства Трампом обновил свой максимум
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Купить квартиру в Москве стало проще
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь