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07:27 (мск), источник: СуперОмск

Назначена дата выборов депутатов омского горсовета

Сегодня, 14 июня, горсовет утвердил дату выборов городских депутатов, которые пройдут во второе воскресенье сентября, в котором истекают полномочия действующих парламентариев.

Таким образом, выборы состоятся 10 сентября 2017 года.

Отметим, в конце мая уже прошло предварительное голосование «Единой России», где избиратели определили кандидатов, которые пойдут на выборы от партии власти. Окончательно их кандидатуры будут утверждены на конференции ЕР в конце июня — начале июля, прежде чего выдвиженцы будут согласованы с федеральным центром. Тем временем со списками кандидатов определяются уже и партии.

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