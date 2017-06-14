Назначена дата выборов депутатов омского горсовета

Таким образом, выборы состоятся 10 сентября 2017 года.

Отметим, в конце мая уже прошло предварительное голосование «Единой России», где избиратели определили кандидатов, которые пойдут на выборы от партии власти. Окончательно их кандидатуры будут утверждены на конференции ЕР в конце июня — начале июля, прежде чего выдвиженцы будут согласованы с федеральным центром. Тем временем со списками кандидатов определяются уже и партии.