Назначена дата выборов депутатов омского горсовета
Сегодня, 14 июня, горсовет утвердил дату выборов городских депутатов, которые пройдут во второе воскресенье сентября, в котором истекают полномочия действующих парламентариев.
Сегодня, 14 июня, горсовет утвердил дату выборов городских депутатов, которые пройдут во второе воскресенье сентября, в котором истекают полномочия действующих парламентариев.
Таким образом, выборы состоятся 10 сентября 2017 года.
Отметим, в конце мая уже прошло предварительное голосование «Единой России», где избиратели определили кандидатов, которые пойдут на выборы от партии власти. Окончательно их кандидатуры будут утверждены на конференции ЕР в конце июня — начале июля, прежде чего выдвиженцы будут согласованы с федеральным центром. Тем временем со списками кандидатов определяются уже и партии.