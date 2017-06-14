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07:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуратура добилась увольнения руководителей двух муниципальных предприятий Чусового

Чусовская городская прокуратура Пермского края проверила соблюдение администрацией Чусовского городского поселения законодательства о противодействии коррупции.

В ходе проверки выявлены нарушения требований федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», обязывающих должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также устанавливающих для руководителей муниципальных унитарных предприятий запрет быть учредителем и участником юридического лица и занимать должности в других коммерческих и некоммерческих организациях.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, вопреки указанным нормам два руководителя крупных муниципальных предприятий Чусового: МУП «Горводоканал» и «Ляминское ЖЭУ» занимали указанные должности.

В частности, руководитель МУП «Горводоканал», назначенный в 2017 году администрацией Чусовского городского поселения, одновременно являлся участником и руководителем нескольких коммерческих организаций, а также учредителем некоммерческой организации, зарегистрированных в Пермском крае, о чем при приеме на должность в установленном порядке не сообщил. Также директор второй организации, при назначении на указанную должность не уведомил орган местного самоуправления, что препятствием для назначения является его статус учредителя и председателя 15 товариществ собственников жилья, зарегистрированных в качестве юридических лиц, расположенных в городском поселении.

В целях устранения указанных нарушений законодательства о противодействии коррупции Чусовской городской прокурор внес главе города Чусового представление, в котором потребовал уволить названных руководителей.

В настоящее время акт прокурорского реагирования рассмотрен, удовлетворен — распоряжениями главы города трудовые договоры с с указанными должностными лицами расторгнуты.

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