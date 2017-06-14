Москва отрицает информацию о том, что высланные из Молдовы дипломаты были шпионами

Замглавы российского МИДа Григорий Карасин назвал информацию агентства Рейтер «пустой болтовней», не подтверждённой фактами.

Накануне это информационное агентство сообщило, что российские дипломаты предлагали мужчинам в основном из Гагаузии принять участие в боевых действиях на Украине. Военную подготовку они якобы должны были пройти на базе в Ростовской области. Об этом узнали украинские спецслужбы, которые и передали информацию в Кишинев.

Пятерых российских дипломатов выслали из Молдовы в конце мая. Российский МИД вскоре принял зеркальные меры и выслал из Москвы пятерых сотрудников посольства Молдовы.