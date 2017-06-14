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08:46 (мск), источник: Publika.md

Москва отрицает информацию о том, что высланные из Молдовы дипломаты были шпионами

Москва отрицает, что пять российских дипломатов, объявленных персонами нон-грата в Молдове, были шпионами и вербовали жителей нашей страны для участия в военном конфликте на востоке Украины.

Источник: Publika.md

Замглавы российского МИДа Григорий Карасин назвал информацию агентства Рейтер «пустой болтовней», не подтверждённой фактами.

Накануне это информационное агентство сообщило, что российские дипломаты предлагали мужчинам в основном из Гагаузии принять участие в боевых действиях на Украине. Военную подготовку они якобы должны были пройти на базе в Ростовской области. Об этом узнали украинские спецслужбы, которые и передали информацию в Кишинев.

Пятерых российских дипломатов выслали из Молдовы в конце мая. Российский МИД вскоре принял зеркальные меры и выслал из Москвы пятерых сотрудников посольства Молдовы.

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