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08:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты ЗС отклонили вопрос референдума за возврат прямых выборов мэра Иркутска

«Против» постановления проголосовало девять депутатов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Законодательное собрание Иркутской области приняло постановление о соответствии требованиям законодательства формулировки вопроса для референдума по возврату прямых выборов мэра Иркутска. «За» проголосовали шесть депутатов, «против» — девять, воздержались — 15. Пятеро не голосовали. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Вопрос, сформулированный инициативной группой, звучал так: «Согласны ли Вы, чтобы в Иркутской области был принят закон предусматривающий избрание глав всех муниципальных районов и городских округов области, на муниципальных выборах на условиях всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?».

«Мы считаем, что вопрос соответствует требованиям закона и не допускает множественных толкований. Получены положительные заключения прокуратуры Иркутской области и Юридического института ИГУ. Профильный комитет Госдумы также считает, что правовых ограничений для проведения референдума нет. Это исключительно юридическое решение и никакого политического подтекста здесь быть не может», — отметила Ольга Носенко.

Юрист, профессор ИГУ Сергей Шишкин отметил, что, вероятнее всего, следующим шагом инициативной группы будет обращение в суд.

В ближайшее время ИА IrkutskMedia подготовит более подробный материал с заседания.

Напомним, комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении не принял решения по вопросу проведения референдума за возврат прямых выборов мэра Иркутска, 13 июня. Заседание проходило «горячо»: обвинения в политизированности и антинародности решений звучали в адрес руководителя комитета Бориса Алексеева. Представители инициативной группы КПРФ, выступающей за возврат прямых выборов мэра Иркутска говорили о возможном непрохождении их законопроекта в областном парламенте, если не будет проведен всенародный референдум. Правовое управление ЗС приняло на себя основной удар: юристы областного парламента посчитали вопрос, выносимый на референдум, несоответствующим требованию о государственной важности.

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