55-этажный небоскреб изучат в деталях депутаты гордумы Хабаровска
Рассмотрение самого грандиозного строительного проекта намечено на 20 июня.
Рассмотрение самого грандиозного строительного проекта намечено на 20 июня.
Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.
Депутаты гордумы намерены внимательно рассмотреть проект строительства в центре Хабаровска 55— этажного небоскреба. Этот вопрос включен в повестку заседания комитета гордумы 20 июня, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель гордумы Хабаровска Сергей Савков.
Крупный инвестпроект по строительству 55-этажного небоскреба в центре Хабаровска городские депутаты планируют рассмотреть 20 июня на заседании комитета гордумы. На обсуждение приглашаются все желающие.
— Обсуждение ожидается широкое. Я неслучайно людей приглашаю, я хочу, чтобы люди понимали, что любое движение в сторону развития нельзя стопорить. Когда в 50-годы в Москве строили первые высотки, то готовых инженерных решений по водонапорам, по лифтам не было. Все, начиная с конструкций, создавалось в первый раз. Это дает толчок и развитию строительной индустрии, и инженерной мысли. Конечно, здание выглядит здоровым, но, может быть, к нему со временем будут подтягиваться другие высотки, и в облике города может появиться