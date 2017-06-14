Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Россиянам разрешат прописку на работе
Звезды, которые дружат с детства
Путин рассказал о дочерях и их мужьях
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр»
Обнаружен двойник Эммы Уотсон
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Обнаженную Наталью Штурм сравнили с Венерой Милосской - СМИ
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС – СМИ
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
10В тени красоты
08:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

55-этажный небоскреб изучат в деталях депутаты гордумы Хабаровска

Рассмотрение самого грандиозного строительного проекта намечено на 20 июня.

Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.

Депутаты гордумы намерены внимательно рассмотреть проект строительства в центре Хабаровска 55— этажного небоскреба. Этот вопрос включен в повестку заседания комитета гордумы 20 июня, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель гордумы Хабаровска Сергей Савков.

Крупный инвестпроект по строительству 55-этажного небоскреба в центре Хабаровска городские депутаты планируют рассмотреть 20 июня на заседании комитета гордумы. На обсуждение приглашаются все желающие.

— Обсуждение ожидается широкое. Я неслучайно людей приглашаю, я хочу, чтобы люди понимали, что любое движение в сторону развития нельзя стопорить. Когда в 50-годы в Москве строили первые высотки, то готовых инженерных решений по водонапорам, по лифтам не было. Все, начиная с конструкций, создавалось в первый раз. Это дает толчок и развитию строительной индустрии, и инженерной мысли. Конечно, здание выглядит здоровым, но, может быть, к нему со временем будут подтягиваться другие высотки, и в облике города может появиться что-то интересное. Но как именно они будут там размещаться, мы не знаем. Я, кстати, когда Александру Николаевичу (мэру Хабаровска Александру Николаевичу Соколову — прим. редакции) рассказал, что мы собираемся на комитете проект небоскреба рассматривать, то его мнение было таким: если в центре города появится бесплатная парковка на 1855 мест, если развивается городская инфраструктура, то это пойдет во благо городу. Главное, чтобы слова превращались в дела, — сказал Сергей Савков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ДВФУ упал в международном рейтинге вузов QS
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В высотном жилом доме в Лондоне вспыхнул пожар
Рейтинг недовольства Трампом обновил свой максимум
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В правительстве спорят, как стимулировать рождаемость
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Купить квартиру в Москве стало проще
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь