55-этажный небоскреб изучат в деталях депутаты гордумы Хабаровска

Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.

Депутаты гордумы намерены внимательно рассмотреть проект строительства в центре Хабаровска 55— этажного небоскреба. Этот вопрос включен в повестку заседания комитета гордумы 20 июня, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель гордумы Хабаровска Сергей Савков.

Крупный инвестпроект по строительству 55-этажного небоскреба в центре Хабаровска городские депутаты планируют рассмотреть 20 июня на заседании комитета гордумы. На обсуждение приглашаются все желающие.