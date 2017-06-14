Челябинскую область превратят в регион медицинской специализации

Правительство Челябинской области и «Национальная иммунобиологическая компания» (входит в госкорпорацию «Ростех») заключили соглашение о сотрудничестве — оно направлено на развитие отечественной фармацевтической отрасли и формирование высокоразвитого региона медицинской специализации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева. В рамках сотрудничества планируется создание в южноуральской столице центров по сбору плазмы крови, лабораторного комплекса для медицинских анализов и площадки для производства медицинских инструментов.

«Соглашение является частью программы создания высокоразвитого региона медицинской специализации в Челябинской области путем привлечения и реализации инвестиционных проектов. Особенно важно, что в данном проекте использован механизм государственно-частного партнерства», — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Правительством области и компанией «Нацимбио» будет сформирована рабочая группа, в которую войдут технические специалисты и эксперты. Она разработает и реализует перспективные программы и планы совместной деятельности, возьмет на себя вопросы взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.

«Партнерство преследует долгосрочную цель — обеспечение системы здравоохранения качественными и доступными медицинскими услугами и препаратами на региональном и федеральном уровнях. В лице губернатора Челябинской области Бориса Дубровского мы рады найти партнера, разделяющего наши ценности и готового оказывать поддержку проектам, направленным на развитие отечественной фармацевтической отрасли», — заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

Общий объем инвестиций в развитие производств в рамках стратегии до 2020 года составит 25 млрд рублей. Планируемый общегодовой объем выручки холдинга в 2020 году — около 40 млрд рублей.