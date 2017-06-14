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08:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников будет сочетать предвыборную кампанию с работой врио губернатора

Сегодня врио губернатора Пермского края Максим Решетников представил в крайизибрком документы на выдвижение в качестве кандидата на должность губернатора Пермского края. Ему выдано удостоверение кандидата.

Напомним, накануне региональная конференция «Единой России» выдвинула его на выборы губернатора Прикамья.

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Господин Решетников, отвечая на вопрос «Ъ», сообщил, что, как и предусмотрено, он будет уходить в предвыборный отпуск, но выходить из него, чтобы выполнять обязанности губернатора и главы правительства: «Приходится постоянно сочетать работу: приезжают федеральные министры, надо решать вопросы края. Нельзя сказать, что мы сейчас на выборах, а потом вернемся. Все время приходится сочетать» — сказал врио губернатора.

Он не стал отвечать на вопрос «Ъ» о формировании предвыборного штаба и кандидатуры на должности сенатора, уточнив лишь: «Всему свое время».

Помимо господина Решетникова, избирком уведомила Татьяна Филатова, выдвинутая крайкомом КПРФ. Выборы состоятся 10 сентября 2016 года.

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