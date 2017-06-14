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08:48 (мск), источник: Интерфакс

Суд освободил по УДО бывшего вице-мэра Новосибирска Солодкина, осужденного за причастность к оргпреступности

Екатеринбург. 14 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина.

Как сообщил корреспондент агентства «Интерфакс-Урал» из зала суда, суд вынес решение освободить А. Солодкина условно-досрочно.

Как сообщалось, бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший и его отец экс-советник администрации Новосибирской области Александр Солодкин-старший были задержаны 16 февраля 2010 года по уголовному делу об убийствах и других преступлениях, совершенных в Новосибирске и области в 1997—2004 годах так называемым организованным преступным сообществом «Труновские», которое возглавлял Александр Трунов.

В том же году был задержан замначальника УФСКН России по региону Андрей Андреев. Все трое были взяты под стражу. Суд над ними начался в сентябре 2012 году.

2 ноября 2015 года Новосибирский облсуд приговорил А. Солодкина-старшего к шести годам колонии и штрафу в 1,2 млн рублей, А. Солодкина-младшего — к восьми с половиной годам лишения свободы и штрафу в 505 тыс. рублей, А. Андреева — к 11 годам колонии и 805 тыс. рублей штрафа.

И защита, и обвинение обжаловали приговор. 17 июня 2016 года Верховный суд РФ изменил приговор по данному делу.

Суд отменил приговор А. Солодкину-младшему и А. Андрееву в части, касающейся обвинений в мошенничестве, а также изменил квалификацию в части, касающейся пособничества А. Андреева ОПС «Труновские».

В итоге суд смягчил наказание А. Солодкину-младшему до восьми лет лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей, А. Андрееву — до семи лет лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей. А. Солодкину-старшему приговор оставлен без изменений.

18 августа 2016 года Дзержинский районный суд Новосибирска не удовлетворил ходатайство А. Солодкина-младшего об условно-досрочном освобождении, он не стал обжаловать это решение.

В мае 2017 года. А. Солодкин-младший, отбывающий наказание в ИК-2 в Екатеринбурге, подал новое заявление об УДО, которое и рассматривал Верх-Исетский районный суд.

В конце 2016 года по решению Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила условно-досрочно был освобожден бывший замглавы УФСКН по Новосибирской области А. Андреев.

В декабре 2012 г. Новосибирский областной суд приговорил А. Трунова к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 800 тысяч рублей.

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