В Алферовке Воронежской области открыли психоневрологический интернат на 128 мест

Новохоперский психоневрологический интернат в селе Алферовка открылся во вторник, 13 июня. Новое здание рассчитано на 128 проживающих, первые из которых поступят в учреждение в течение ближайших недель. Интернат предназначен для женщин-инвалидов старше 18 лет, имеющих хронические психические заболевания и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.

Интернат, оборудованный по последнему слову техники, возвели за год. Стоимость объекта — около 400 млн рублей, 160 млн из которых — средства федерального бюджета. В интернате применят разные формы реабилитации: арт-терапию, терапию природой, освоение компьютерной грамотности, волонтерскую работу. Штат учреждения составляет 147 человек.

На открытие интерната приехали губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Галина Карелова.

— В новом интернате меня поразило качество подобранных кадров, их высокий профессиональный уровень. Сам интернат выглядит очень достойно, с хорошим цветовым оформлением. Уровень помощи, оказываемой в этих стенах, — медицинской, реабилитационной и социальной — будет очень высоким. Этот интернат можно показывать, как образец высокого уровня абсолютно во всем, — отметила Галина Карелова.

Общая площадь помещений — более 7 тыс. кв. м, а территория интерната составляет более 2 га. Здание построено по индивидуальному проекту и включает жилые помещения, столовую с обеденным залом, медицинский блок, прачечную, парикмахерскую. На территории комплекса размещены спортплощадка, зона отдыха, блочно-модульная котельная, дизельная электростанция, очистные сооружения.

— Ничего подобного тому, что мы увидели в Алферовке, в России в последние 20 лет не строили. И на этом мы останавливаться не собираемся — в 2018 году планируем начать строительство подобного интерната в Грибановском районе. Задача состоит не столько в ликвидации очереди, сколько в том, чтобы сделать объекты качественными, современными и достойными. Самое главное на сегодняшний день — уменьшить число пожароопасных объектов в социальной сфере, чтобы не повторилась трагедия, которая случилась здесь в декабре 2015 года, — сказал Алексей Гордеев.



Контекст

Психоневрологический интернат в селе Алферовка Новохоперского района сгорел 12 декабря 2015 года. Погибли 23 постояльца интерната, еще 23 попали в больницы с ожогами и отравлением продуктами горения. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам причинения смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После пожара в интернате губернатор Алексей Гордеев уволил руководителя департамента соцзащиты региона Наталью Самойлюк. Должность покинул и директор интерната Сергей Никифоров.

Сгоревший психоневрологический интернат принимал пациентов обоих полов, новый решили сделать женским — очередь в подобные учреждения была больше среди женщин.