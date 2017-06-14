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09:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко едет в Донбасс

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в среду собирается поехать в Донбасс, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Четырнадцатого июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Порошенко был в зоне военной операции в Донбассе в апреле — тогда он посетил одну из танковых бригад в Луганской области.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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