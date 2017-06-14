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11:13 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокский депутат обжалует решение суда

Так как считает его необоснованным.

Депутат Думы Владивостока Павел Ильницкий обжалует решение Фрунзенского суда приморской столицы о штрафе в 20 тысяч рублей, так как считает его необоснованным, а показания свидетелей по делу — сомнительными. Об этом Ильницкий рассказал корреспонденту РИА VladNews:

— С решением не согласен, — сказал он. — На суде в качестве свидетелей были сами опера, которые меня задерживали, и еще один свидетель, которого, по моему мнению, не было на месте, где все произошло (так как он путался, не ориентировался на той местности, где это происходило, и были противоречия в его показаниях, относительно того, где находился я и с какой стороны стоял). Считаю решение суда не обоснованным. Буду обжаловать.

Напомним, депутат Думы Владивостока Павел Ильницкий был задержан полицией в центре города по ориентировке на грабителя магазина. Как оказалось, Ильницкий не имел никакого отношения к преступлению — однако он был задержан правоохранительными органами за сопротивление законному требованию полицейского и провел ночь во Фрунзенском отделении полиции. На следующий день Павел Ильницкий был доставлен во Фрунзенский районный суд, который признал его виновным и назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

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