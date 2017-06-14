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09:09 (мск), источник: 112.ua

Трамп заблокировал в Twitter писателя Стивена Кинга

Президент США заблокировал в микроблоге Twitter известного писателя Стивена Кинга, запретив тому читать его сообщения. Об этом сам писатель сообщил на своей странице.

«Трамп заблокировал меня от прочтения его твитов. Возможно, мне придется убить себя», — написал он.

Также в одном из сообщений писатель уточнил у подписчиков, сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией.

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