Спикер Госдумы России приедет в Минск для участия в сессии Парламентского собрания

В белорусской столице 14—15 июня пройдут мероприятия 52-й сессии Парламентского собрания. В частности, 15 июня под председательством Вячеслава Володина состоится пленарное заседание сессии, а сегодня — заседание Совета Парламентского собрания.

На сессии союзные парламентарии обсудят вопросы сближения законодательств Беларуси и России, ход реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014−2017 годы), а также разработку аналогичного документа на 2018−2022 годы. Кроме того, депутаты обсудят вопрос о повышении эффективности реализации программ Союзного государства.

В работе сессии также примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.

Вячеслав Володин был избран председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России 26 декабря 2016 года.