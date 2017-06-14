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09:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Депутаты обезглавили Касли

Городом руководят «исполняющие обязанности».

Источник: УралИнформБюро

Конфликтный спикер Совета депутатов Каслей Михаил Ахлюстин ушел в отставку. Свои полномочия он официально сложит 15 июня 2017 года.

Как рассказала «Уралинформбюро» председатель совета депутатов Каслинского муниципального района Лариса Лобашова, горсовет временно возглавила заместитель спикера Екатерина Васенина.

«Депутаты были недовольны его работой — он повел себя неправильно, не хотел уходить: запугивал их, блокировал проведение сессии. Сейчас все спокойно, размеренно», — отметила Лобашова.

Стоит напомнить, что в апреле 2017 года также подал в отставку мэр Каслей Юрий Скулыбердин. Основным мотивом его решения называют неспособность нынешней муниципальной власти завершить проект строительства фильтровальной станции за 50 миллионов бюджетных рублей, которая должна была обеспечить город чистой питьевой водой.

Сейчас в муниципалитете проводится конкурс на кресло главы города. Первое заседание профильной комиссии состоится 20 июня.

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