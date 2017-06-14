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09:52 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду: Проект информационной безопасности предполагает запрет пропаганды и манипуляций

Законопроект о борьбе с иностранной пропагандой предполагает запрет на дезинформацию и манипуляцию извне. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в эфире ток-шоу «Фабрика».

Источник: Publika.md

Спикер подчеркнул, что это не означает закрытие некоторых телеканалов, а лишь ограничение передач пропагандистского характера.

«Мы предложили проект закона, направленного на запрет внешней пропаганды, дезинформации и манипуляции. В 21-ом веке во время боевых действий используют не только обычное оружие. Средства массовой информации становятся не менее опасными инструментами войны. Мы сами и наши СМИ должны решить, какая информация достоверная, и какая — нет», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

По словам Андриана Канду, владельцы телеканалов, независимо от политической окраски, должны будут подчиняться закону.

«Если закон будет предусматривать запрет выпусков новостей, информационно-аналитических программ и военных передач телеканалов тех стран, которые не подписали конвенцию, то местные телеканалы должны будут подчиниться требованиям. И неважно, кто владеет телеканалом — Плахотнюк, Додон или кто-то еще».

Говорил спикер и о важности законопроекта.

«Это наше давнее стремление — бороться с иностранной пропагандой именно таким путем — ограничением выпусков новостей и информационно-аналитических программ», — добавил председатель парламента.

По инициативе председателя ДПМ Влада Плахотнюка проект закона о борьбе с иностранной пропагандой зарегистрировали в парламенте. Для нарушителей документ предусматривает от 40 до 70 тысяч леев штрафа. При повторном нарушении санкции вырастут до сто тысяч, а в крайнем случае могут отозвать лицензию на вещание.

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