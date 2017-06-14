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10:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде МУП «Метроэлектротранс» возглавил новый руководитель

Евгений Тимофеев стал новым генеральным директором МУП «Метроэлектротранса» в Волгограде.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», прежний руководитель предприятия, Владимир Дружинин, стал техническим директором «Метроэлектротранса». Перед новым гендиректором МУПа теперь стоит задача повысить качество услуг по перевозке пассажиров и развитию горэлектротранспорта.

Добавим, что Евгений Тимофеев имеет опыт руководящей работы в машиностроительной и энергетической отраслях.

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