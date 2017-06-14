Глава омского Минстроя Стрельцов лишится одного из заместителей

В пояснениях к сегодняшнему заседанию облправительства сообщается, что с 14 июня у Зенковича истекает срок срочного служебного контракта государственного гражданского служащего.

Таким образом, у главы ведомства Владимира Стрельцова остается три заместителя: Богдан Масан, Дмитрий Шикалов и Дмитрий Христолюбов. Напомним, бывший глава управления дорожного комплекса Омской области Христолюбов вступил в должность замминистра совсем недавно.