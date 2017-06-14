Сергей Дуканов покинул пост главного налоговика Воронежской области

Глава регионального управления федеральной налоговой службы Сергей Дуканов заявил о том, что покидает свой пост. Об уходе с должности главный налоговик региона сообщил в обращении, размещенном на официальном сайте утром в среду, 14 июня. Своё решение Сергей Дуканов объяснил завершением службы «в системе налоговых органов Российской Федерации». Сергей Дуканов прослужил на своем посту в Воронежской области 11 лет, с 2006 года.

Сергея Дуканова перевели на службу в Воронеже с должности руководителя Управления регистрации и учета юридических и физических лиц Федеральной налоговой службы. Он перечислил основные задачи, которое перед ним ставило руководство. Сократить задолженность по налоговым платежам в бюджет, которая в 2006 году составляла свыше 28 млрд рублей и превышала на 40% годовые налоговые поступления. Остановить волну банкротств компаний, захлестнувшую Воронежскую область в начале 2000-х годов. Прервать непрекращающуюся череду банкротств государственных предприятий в Воронежской области. Пресечь уклонение от уплаты налогов компаниями, работающими в сфере алкогольного бизнеса. По словам главы УФНС сейчас все поставленные тогда задачи на данный момент выполнены.

— Задолженность по налоговым платежам в бюджет снизилась более чем в 3 раза. Удельный вес задолженности в общем объеме поступлений составил менее 9%. Этот показатель хорош не только для России, но и вписывается в лучшие мировые практики развитых стран, где удельный вес в 10% считается положительным фактором налогового администрирования — отметил Сергей Дуканов. — Прекратилось банкротство муниципальных предприятий, за последние 5 лет не появилось ни одного нового дела о банкротстве МУПа. Доля налоговых органов в процедурах банкротства снизилась с 70% в 2006 году до 3% в 2017 году. За 11 лет налоговые поступления в бюджет увеличились более чем в 3,8 раза.