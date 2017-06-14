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10:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

Сергей Дуканов покинул пост главного налоговика Воронежской области

По словам главы УФНС сейчас все поставленные ранее задачи на данный момент выполнены.

Глава регионального управления федеральной налоговой службы Сергей Дуканов заявил о том, что покидает свой пост. Об уходе с должности главный налоговик региона сообщил в обращении, размещенном на официальном сайте утром в среду, 14 июня. Своё решение Сергей Дуканов объяснил завершением службы «в системе налоговых органов Российской Федерации». Сергей Дуканов прослужил на своем посту в Воронежской области 11 лет, с 2006 года.

Сергея Дуканова перевели на службу в Воронеже с должности руководителя Управления регистрации и учета юридических и физических лиц Федеральной налоговой службы. Он перечислил основные задачи, которое перед ним ставило руководство. Сократить задолженность по налоговым платежам в бюджет, которая в 2006 году составляла свыше 28 млрд рублей и превышала на 40% годовые налоговые поступления. Остановить волну банкротств компаний, захлестнувшую Воронежскую область в начале 2000-х годов. Прервать непрекращающуюся череду банкротств государственных предприятий в Воронежской области. Пресечь уклонение от уплаты налогов компаниями, работающими в сфере алкогольного бизнеса. По словам главы УФНС сейчас все поставленные тогда задачи на данный момент выполнены.

— Задолженность по налоговым платежам в бюджет снизилась более чем в 3 раза. Удельный вес задолженности в общем объеме поступлений составил менее 9%. Этот показатель хорош не только для России, но и вписывается в лучшие мировые практики развитых стран, где удельный вес в 10% считается положительным фактором налогового администрирования — отметил Сергей Дуканов. — Прекратилось банкротство муниципальных предприятий, за последние 5 лет не появилось ни одного нового дела о банкротстве МУПа. Доля налоговых органов в процедурах банкротства снизилась с 70% в 2006 году до 3% в 2017 году. За 11 лет налоговые поступления в бюджет увеличились более чем в 3,8 раза.

Задолженность по налоговым платежам в бюджет снизилась более чем в 3 раза. Удельный вес задолженности в общем объеме поступлений составил менее 9%. Этот показатель хорош не только для России, но и вписывается в лучшие мировые практики развитых стран.

С большой теплотой Сергей Дуканов отозвался о профессиональных качествах сотрудников Управления ФНС по Воронежской области, поблагодарив их за честное и добросовестное выполнение служебного долга.

— Я благодарен судьбе за возможность жить и работать в Воронежской области, за приобретенный здесь неоценимый жизненный опыт, за возможность общения с замечательными, талантливыми, сильными духом людьми, у которых многому научился и с которых брал пример, — попрощался Сергей Дуканов.

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