Игорь Додон снимет документальный фильм и мультфильм об истории молдавского народа

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что является сторонником идеи о том, что молдавская государственность существует на протяжении многих веков, и ее следует продвигать, проводя мероприятия по укреплению самосознания, выдвигая политические инициативы, а также реализуя национальные программы по возвращению доверия граждан к собственной стране.

«Нужно начинать продвигать патриотизм с детского сада, школы, университета. Над этим нужно очень серьезно поработать, и это упустили коммунисты, имея полноту власти в 2001—2009 годах. Это была самая большая ошибка. Потому что эти дети, которые вышли с камнями 7 апреля, это результат вот этой ошибки», — заявил Додон.

Кроме этого, президент РМ в очередной раз отметил, что для него принципиально важно вернуть уверенность и гордость за то, что мы являемся гражданами Республики Молдова, возродить веру в нашу страну.

«Мы будем продолжаем работать. К ноябрю мы представим в трех сериях очень серьезный документальный фильм об истории Молдовы. Я обещаю всем, что устрою публичный показ в домах культуры всех районов страны. После этого мы сделаем и мультфильм об истории Молдовы и для детей», — подытожил Игорь Додон.