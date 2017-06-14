Жириновский и Яровая предложили первые варианты клятвы при получении гражданства РФ

Клятва при вступлении в гражданство России, предложенная Жириновским, богата эпитетами и метафорами.

«Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле! И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — РОССИЯ — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине.

И я никогда не смогу предать тебя, изменить тебе и моя любовь к тебе выше, чем любовь к самой любимой женщине. И любовь моя к тебе, Россия, более святая, чем любовь к родителям.

Я вечный твой сын, я всегда с тобой, моя любимая Родина!

И пусть будут прокляты все твои недруги и враги, Россия. Мы никогда не отдадим никому ни пяди нашей земли!

Пусть задохнутся от злобы все, кто питают ненависть к России, а мы всегда будем гордиться и любить нашу великую Родину!

И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово в адрес моей страны России.

Мне не нужны ваши грязные деньги и посулы — я никогда ни на йоту не предам интересы моего государства.

Главное для меня в моей жизни и для всей моей семьи — это территория России, это великая русская земля. Я никогда никому не позволю сдвинуть на миллиметр пограничные столбы моей страны.

Авантюристы и аферисты всех мастей! Ваши все потуги напрасны — русские не сдаются, никого не боятся и никогда не продаются.

И никогда никому не удастся нас свернуть с верного пути к величию Родины. Никто никогда нас не посмеет одурманить и подкупить.