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10:38 (мск), источник: Афиша Daily

Жириновский и Яровая предложили первые варианты клятвы при получении гражданства РФ

Депутаты Государственной думы представили первые проекты текстов клятвы при получении российского гражданства. Два варианта под авторством Владимира Жириновского и Ирины Яровой опубликованы на сайте Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Источник: РИА "Новости"

Клятва при вступлении в гражданство России, предложенная Жириновским, богата эпитетами и метафорами.

«Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле! И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — РОССИЯ — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине.

И я никогда не смогу предать тебя, изменить тебе и моя любовь к тебе выше, чем любовь к самой любимой женщине. И любовь моя к тебе, Россия, более святая, чем любовь к родителям.

Я вечный твой сын, я всегда с тобой, моя любимая Родина!

И пусть будут прокляты все твои недруги и враги, Россия. Мы никогда не отдадим никому ни пяди нашей земли!

Пусть задохнутся от злобы все, кто питают ненависть к России, а мы всегда будем гордиться и любить нашу великую Родину!

И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово в адрес моей страны России.

Мне не нужны ваши грязные деньги и посулы — я никогда ни на йоту не предам интересы моего государства.

Главное для меня в моей жизни и для всей моей семьи — это территория России, это великая русская земля. Я никогда никому не позволю сдвинуть на миллиметр пограничные столбы моей страны.

Авантюристы и аферисты всех мастей! Ваши все потуги напрасны — русские не сдаются, никого не боятся и никогда не продаются.

И никогда никому не удастся нас свернуть с верного пути к величию Родины. Никто никогда нас не посмеет одурманить и подкупить.

Никакие горлопаны агитаторы не смогут погасить в нас любовь к России и мы всегда с дрожью в голосе будем говорить — Россия, любимая Родина-мать, я твой верный сын до конца моих дней!"

Текст клятвы под авторством заместителя председателя Госдумы из «Единой России» Яровой по структуре больше напоминает военную присягу.

«Я,… вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле,

КЛЯНУСЬ.

уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие,

сохранять исторически сложившееся государственное единство,

исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,

чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость,

укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы,

стремиться обеспечивать благополучие и процветание России,

исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества,

защищать свою страну и народ,

неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.

6 июня президент Владимир Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о принятии закона, который обязывает произносить клятву или присягу при получении российского гражданства.

Комментарии
3
Игорь Бойченко
пусть для себя клятву сначала придумают! а то как не посмотришь новости так те кто придумывает больше всех и нарушают!
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Роман Фролов
Есть еще очень много проблем требующих срочного решения кроме как придумывать эту ерундель.
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Максим Алтухов
Цирк
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