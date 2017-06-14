Жириновский и Яровая предложили первые варианты клятвы при получении гражданства РФ

Клятва при вступлении в гражданство России, предложенная Жириновским, богата эпитетами и метафорами.
«Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле! И я никогда не предам тебя, Россия, никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти шесть букв — РОССИЯ — всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой Родине.
И я никогда не смогу предать тебя, изменить тебе и моя любовь к тебе выше, чем любовь к самой любимой женщине. И любовь моя к тебе, Россия, более святая, чем любовь к родителям.
Я вечный твой сын, я всегда с тобой, моя любимая Родина!
И пусть будут прокляты все твои недруги и враги, Россия. Мы никогда не отдадим никому ни пяди нашей земли!
Пусть задохнутся от злобы все, кто питают ненависть к России, а мы всегда будем гордиться и любить нашу великую Родину!
И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово в адрес моей страны России.
Мне не нужны ваши грязные деньги и посулы — я никогда ни на йоту не предам интересы моего государства.
Главное для меня в моей жизни и для всей моей семьи — это территория России, это великая русская земля. Я никогда никому не позволю сдвинуть на миллиметр пограничные столбы моей страны.
Авантюристы и аферисты всех мастей! Ваши все потуги напрасны — русские не сдаются, никого не боятся и никогда не продаются.
И никогда никому не удастся нас свернуть с верного пути к величию Родины. Никто никогда нас не посмеет одурманить и подкупить.
Никакие горлопаны агитаторы не смогут погасить в нас любовь к России и мы всегда с дрожью в голосе будем говорить — Россия, любимая Родина-мать, я твой верный сын до конца моих дней!"
Текст клятвы под авторством заместителя председателя Госдумы из «Единой России» Яровой по структуре больше напоминает военную присягу.
«Я,… вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле,
КЛЯНУСЬ.
уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохранять исторически сложившееся государственное единство,
исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,
чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость,
укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы,
стремиться обеспечивать благополучие и процветание России,
исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества,
защищать свою страну и народ,
неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.
6 июня президент Владимир Путин предложил депутатам Госдумы рассмотреть вопрос о принятии закона, который обязывает произносить клятву или присягу при получении российского гражданства.