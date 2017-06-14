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10:38 (мск), источник: Newtimes.kz

Увеличить налог на демонстративную роскошь предложил казахстанский депутат

Мажилисмен Айкын Конуров предложил увеличить налогообложение при демонстративном потреблении дорогой недвижимости, транспорта и предметов роскоши, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Как отметил депутат сегодня на пленарном заседании мажилиса, прошедшая в Казахстане легализация капитала наглядно показала реальный масштаб расслоения в уровнях дохода населения.

«По всей стране с экономически-активным населением почти в 9 млн человек для легализации денежных средств было открыто лишь 11 800 счетов. На них поступило 4,1 трлн тенге, то есть средний размер одного счета составил 347 млн тенге. Это в 2500 раз превышает официальную среднемесячную заработную плату в Казахстане и в 4300 раз превышает размер среднедушевого дохода населения. Столь резкое расслоение в доходах сопровождается расслоением в уровне трат. В то время, когда население экономит на всем, растет уровень продаж дорогих автомобилей, недвижимости, предметов роскоши. Парадоксально, что при таком неравенстве в доходах и потреблении у нас существует равенство в системе налогообложения», — сказал Конуров.

Он считает, что, учитывая приведенную легализацию капитала, необходимо повысить ставки налогов на сверхдоходы.

«Известно, что плоская шкала на доходы физических лиц сыграла свою роль на определенном историческом этапе. Сейчас же, учитывая приведенную легализацию капитала, необходимо осуществить переход к прогрессивной шкале налогообложения физических лиц и повысить ставки налогов на сверхдоходы. Также считаем, что настало время существенно увеличить налогообложение демонстративного потребления дорогой недвижимости, транспорта, предметов роскоши. При этом должны быть установлены вычеты для благотворительных расходов, поощряя социальное меценатство. Кроме того, несмотря на плановый переход на всеобщее декларирование доходов и расходов, полагаем сосредоточить все усилия фискальной системы на администрирование налогообложения групп населения с наиболее высокими доходами. Как показала легализация, именно эта группа допускает нарушения, связанные с выводом средств из законного оборота», — заявил он.

«В этой связи партия “Народные коммунисты” просит предусмотреть в новой концепции налогового кодекса систему мер по повышению налогообложения сверхдоходов и демонстративного потребления, включая переход к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога», — резюмировал Конуров, добавив, что указанные меры принесут экономический эффект и позволят обеспечить социальную стабильность в государстве.

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