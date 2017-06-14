Офис почетного консула Франции откроется в Нижегородской области
Офис почетного консула Франции откроется в Нижегородской области. Об этом заявил
Офис почетного консула Франции откроется в Нижегородской области. Об этом заявил
«Мы заметили, что с началом работы в регионе почетного консула любого иностранного государства сотрудничество с ним усиливается в разы, — отметил Евгений Люлин. — Сейчас в Нижегородской области действует 7 офисов Почетных консулов зарубежных стран. В конце мая мы открыли офис Почетного консула Мальты, а сейчас к открытию готовится офис почетного консула Франции».
По словам
«В последнее время мы отмечаем повышение интереса со стороны зарубежных партнеров к сотрудничеству с Нижегородской областью, — подчеркнул Евгений Люлин. — Такая тенденция радует, ведь это открывает больше возможностей для расширения экспорта нижегородской промышленности и привлечения инвестиций в регион, а значит, создания новых рабочих мест, повышения доходов сотрудников предприятий».
«В первую очередь, наш регион интересен иностранным партнерам, так как он является одним из крупнейших центров промышленности и делового туризма, — сообщил
Напомним, по данным Росстата, по итогам первого квартала 2017 года промышленность в Нижегородской области показала прирост в 5,4%, что в десятки раз выше среднероссийского показателя (0,1%).
Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу поддержки промышленности Нижегородской области, которая, в том числе, предполагает предоставление льготных кредитов на обновление оборудования, предоставление налоговых льгот для промышленных предприятий, которые занимаются техническим перевооружением. По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, за последние семи лет модернизацию производства провели более 70% промышленных предприятий Нижегородской области.
Ранее также сообщалось, что, по данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, внешнеторговый оборот региона в 1 квартале 2017 года увеличился на 40% и составил 12, 894 млрд долларов.