Офис почетного консула Франции откроется в Нижегородской области

«Мы заметили, что с началом работы в регионе почетного консула любого иностранного государства сотрудничество с ним усиливается в разы, — отметил Евгений Люлин. — Сейчас в Нижегородской области действует 7 офисов Почетных консулов зарубежных стран. В конце мая мы открыли офис Почетного консула Мальты, а сейчас к открытию готовится офис почетного консула Франции».

По словам вице-губернатора, «после того, как Нижний Новгород стал открытым для иностранцев, французские партнеры стали одними из первых, кто начал работать на нижегородском рынке. У нас ряд совместных проектов — это и канатная дорога, и второй в России центр “Альянс Франсез”, и совместные предприятия, например, завод “Сен-Гобен”, где для жителей Павловского района создано почти 100 рабочих мест с зарплатой в разы выше средней по стране».

«В последнее время мы отмечаем повышение интереса со стороны зарубежных партнеров к сотрудничеству с Нижегородской областью, — подчеркнул Евгений Люлин. — Такая тенденция радует, ведь это открывает больше возможностей для расширения экспорта нижегородской промышленности и привлечения инвестиций в регион, а значит, создания новых рабочих мест, повышения доходов сотрудников предприятий».