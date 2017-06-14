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10:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Офис почетного консула Франции откроется в Нижегородской области

Офис почетного консула Франции откроется в Нижегородской области. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

«Мы заметили, что с началом работы в регионе почетного консула любого иностранного государства сотрудничество с ним усиливается в разы, — отметил Евгений Люлин. — Сейчас в Нижегородской области действует 7 офисов Почетных консулов зарубежных стран. В конце мая мы открыли офис Почетного консула Мальты, а сейчас к открытию готовится офис почетного консула Франции».

По словам вице-губернатора, «после того, как Нижний Новгород стал открытым для иностранцев, французские партнеры стали одними из первых, кто начал работать на нижегородском рынке. У нас ряд совместных проектов — это и канатная дорога, и второй в России центр “Альянс Франсез”, и совместные предприятия, например, завод “Сен-Гобен”, где для жителей Павловского района создано почти 100 рабочих мест с зарплатой в разы выше средней по стране».

«В последнее время мы отмечаем повышение интереса со стороны зарубежных партнеров к сотрудничеству с Нижегородской областью, — подчеркнул Евгений Люлин. — Такая тенденция радует, ведь это открывает больше возможностей для расширения экспорта нижегородской промышленности и привлечения инвестиций в регион, а значит, создания новых рабочих мест, повышения доходов сотрудников предприятий».

После того, как Нижний Новгород стал открытым для иностранцев, французские партнеры стали одними из первых, кто начал работать на нижегородском рынке.

«В первую очередь, наш регион интересен иностранным партнерам, так как он является одним из крупнейших центров промышленности и делового туризма, — сообщил вице-губернатор. — Среди перспективных направлений взаимодействия с Францией можно назвать экспорт продукции нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, а также рост турпотока в Нижегородскую область».

Напомним, по данным Росстата, по итогам первого квартала 2017 года промышленность в Нижегородской области показала прирост в 5,4%, что в десятки раз выше среднероссийского показателя (0,1%).

Ранее сообщалось, что в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу поддержки промышленности Нижегородской области, которая, в том числе, предполагает предоставление льготных кредитов на обновление оборудования, предоставление налоговых льгот для промышленных предприятий, которые занимаются техническим перевооружением. По данным министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, за последние семи лет модернизацию производства провели более 70% промышленных предприятий Нижегородской области.

Ранее также сообщалось, что, по данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, внешнеторговый оборот региона в 1 квартале 2017 года увеличился на 40% и составил 12, 894 млрд долларов.

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