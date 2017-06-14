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10:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Президент повысил в звании главу Национальной гвардии в СФО

Виктор Стригунов получил звание генерала-полковника, об этом свидетельствуют данные постановление на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Президент повысил в звании главу Национальной гвардии в СФО, об этом свидетельствуют данные постановление на официальном портале правовой информации.

Виктор Стригунов получил звание генерала-полковника, ранее он находился в звании генерала-лейтенанта.

Вместе со Стригуновым в звании повышены другие высшие офицеры войск Национальной гвардии, всего 12 человек.

Напомним, командующий войсками Сибирского округа войск национальной гвардии России — родился в 1958-ом году в Белгородской области. Окончил Харьковское высшее военное училище, Военно-политическую академию имени Ленина, и академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Был начальником Новосибирского военного института внутренних войск. Возглавлял Восточное региональное командование, а после — Сибирское региональное командование внутренних войск МВД России. Кандидат психологических наук, доцент.

Национальная гвардия была создана по инициативе президента России Владимира Путина весной 2016 года. Новое силовое ведомство имеет широкие полномочия. В частности, гвардейцы могут применять огнестрельное оружие, физическую силу и спецсредства для разгона демонстраций и пресечения массовых беспорядков. Кроме того, представители силового ведомства могут проверять документы, составлять протоколы об административных правонарушениях и задерживать граждан на срок до трех часов.

При проведении контртеррористических операций нацгвардейцы смогут изымать и использовать автомобили и задерживать граждан, нарушивших комендантский час.

Наконец, сотрудники ведомства Виктора Золотова могут стрелять по толпе и подавлять бунты и беспорядки в колониях.

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