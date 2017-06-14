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10:52 (мск), источник: VN.ru

Глава Черепановского района стал больше зарабатывать

Глава Черепановского района Аркадий Звонков задекларировал доход за 2016 год 1 718 904, 63 рубля, в прошлом году — 1590317,31 рубль.

Официальные отчеты о доходах глав районов и муниципальных служащих за 2016 год публикуются на сайтах районных администраций. Аркадий Звонков своевременно выполнил требования закона, опубликовав сведения о своих доходах и имуществе за 2016 год.

В собственности главы Черепановского района квартира (51,3 кв.м.), автомобили «Тойота-Тундра», УАЗ, «Тойота Ленд Крузер 100», автоприцеп. Совместно с супругой владеет квартирой (121,3 кв.м.), земельными участками (2114,31 и 968 кв.м.). Супруга главы Черепановского района задекларировала доход в 1 140 306 рублей, в собственности есть автомобиль NISSAN QASHQAI 2.0. Официальная декларация главы района опубликована в открытом доступе на сайте администрации Черепановского района.

В соответствии с законом, до конца мая государственные и муниципальные служащие отчитались о своих доходах. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал за прошлый год 3,4 млн рублей, его коллега из Бердска Евгений Шерстернин задекларировал 1 млн 197 тыс. рублей.

Доход главы Болотнинского района Виктора Франка составил 1 524 527,52 руб. Меньше миллиона рублей заработал глава Барабинского района. Глава Сузунского района задекларировал доход в 1227074, 34 рубля. Доход главы Краснозерского района больше полутора миллионов рублей. Глава Искитимского района стал больше зарабатывать.

Все губернаторы сибирских регионов уже отчитались о доходах за 2016 год. Глава Новосибирской области Владимир Городецкий заработал 4,85 миллиона рублей. Доход супруги губернатора Раисы Городецкой составил 241 тысячу рублей. Семья Городецких владеет домом площадью 510 «квадратов», земельным участком площадью 10 соток и автомобилем Lexus RX 450h.

Наибольший доход в 2016 году у главы Томской области Игоря Жвачкина — чуть более 13 миллионов рублей. Обозвавший Новосибирскую область колхозом и деревней, в том числе, по уровню жизни, глава Хакасии Виктор Зимин заработал 6,14 миллиона рублей. Это практически в два раза больше, чем годом ранее. В его собственности находятся квартира площадью 184,7 «квадрата», земельный участок площадью 28 соток и грузовик Урал-375.

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